В Рязанской области выплатили компенсации 20 семьям погибших при ЧП

«20 семьям погибших выплачены средства из регионального бюджета. По ранению подано 15 заявлений, выплачено 4 компенсации», — говорится в сообщении.
Отмечено, что от жителей, чье имущество повреждено, приняли 93 заявления, выплаты направлены 76 гражданам.
ЧП на предприятии в Шиловском районе произошло 15 августа в результате возгорания в одном из производственных цехов. По последним данным, 28 человек погибли, 157 пострадали. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование находится на контроле прокуратуры.