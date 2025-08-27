Ричмонд
В Рязанской области выплатили компенсации 20 семьям погибших при ЧП

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Семьи 20 погибших при ЧП в Шиловском районе Рязанской области получили выплаты из регионального бюджета. Еще четыре компенсации выплачено по ранению, сообщили в оперштабе региона.

Источник: МЧС РФ

«20 семьям погибших выплачены средства из регионального бюджета. По ранению подано 15 заявлений, выплачено 4 компенсации», — говорится в сообщении.

Отмечено, что от жителей, чье имущество повреждено, приняли 93 заявления, выплаты направлены 76 гражданам.

ЧП на предприятии в Шиловском районе произошло 15 августа в результате возгорания в одном из производственных цехов. По последним данным, 28 человек погибли, 157 пострадали. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование находится на контроле прокуратуры.