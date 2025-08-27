В Рязанской области выплатили компенсации 20 семьям погибших при ЧП

ЧП на предприятии в Шиловском районе произошло 15 августа в результате возгорания в одном из производственных цехов. По последним данным, 28 человек погибли, 157 пострадали. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование находится на контроле прокуратуры.