В Уфе перевернулся батут с детьми

спрячься от непогоды в подземном переходе, магазине, подъезде дома; ни в коем случае не пытайся укрыться за рекламными щитами, временными конструкциями, деревьями, автобусными остановками, под козырьками крыш; не стой под линиями электропередач и не в коем случае не трогай оборванные провода.