В Уфе перевернулся батут с детьми

В уфимском Затоне на улице Летчиков перевернулся надувной батут. В нем находились играющие дети. Причиной опрокидывания аттракциона стал сильный ветер, который налетел на город перед ливнем.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе МЧС по республике, в результате происшествия пострадали двое детей.

После осмотра медиками 6-летний ребенок был госпитализирован в ГКБ № 17, второй ребенок от госпитализации отказался.

В МЧС России напомнили, что если во время сильного ветра ты оказался на улице:

спрячься от непогоды в подземном переходе, магазине, подъезде дома; ни в коем случае не пытайся укрыться за рекламными щитами, временными конструкциями, деревьями, автобусными остановками, под козырьками крыш; не стой под линиями электропередач и не в коем случае не трогай оборванные провода.

Телефон вызова экстренных служб 112.