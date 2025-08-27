В Уфе перевернулся батут с детьми

Как сообщили в пресс-службе МЧС по республике, в результате происшествия пострадали двое детей.
После осмотра медиками 6-летний ребенок был госпитализирован в ГКБ № 17, второй ребенок от госпитализации отказался.
В МЧС России напомнили, что если во время сильного ветра ты оказался на улице:
спрячься от непогоды в подземном переходе, магазине, подъезде дома; ни в коем случае не пытайся укрыться за рекламными щитами, временными конструкциями, деревьями, автобусными остановками, под козырьками крыш; не стой под линиями электропередач и не в коем случае не трогай оборванные провода.
Телефон вызова экстренных служб 112.