Депутат думы Югры освобожден от штрафа в 100 тыс. рублей

Ранее со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона сообщалось, что мировой судья Мегионского судебного района 4 апреля 2025 года признал виновным депутата думы Югры Андреева по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве) по делу о сокрытии вида на жительство в Италии и назначил наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей. По данным прокуратуры, в январе 2021 года он, являясь депутатом городской думы, получил вид на жительство, подтверждающий право на постоянное проживание в Италии, и не уведомил об этом. Отмечалось, что ВНЖ был временным, и срок годности документа уже истек.