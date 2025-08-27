Депутат думы Югры освобожден от штрафа в 100 тыс. рублей

Ранее со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона сообщалось, что мировой судья Мегионского судебного района 4 апреля 2025 года признал виновным депутата думы Югры Андреева по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве) по делу о сокрытии вида на жительство в Италии и назначил наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей. По данным прокуратуры, в январе 2021 года он, являясь депутатом городской думы, получил вид на жительство, подтверждающий право на постоянное проживание в Италии, и не уведомил об этом. Отмечалось, что ВНЖ был временным, и срок годности документа уже истек.
«Апелляционным постановлением Мегионского городского суда приговор мирового судьи судебного участка № 3 Мегионского судебного района Югры от 4 апреля 2025 года изменен постановлено считать верным указание на неисполнение Андреевым возложенной на него установленной законодательством РФ обязанности по подаче уведомления о наличии у него вида на жительство (документа), подтверждающего его право на постоянное проживание в Итальянской Республике. Андреев освобожден от наказания на основании п. “а” ч. 1 ст. 78 УК РФ — за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в судебном заседании подсудимый Андреев и его защитник просили приговор мирового судьи отменить, а депутата оправдать, поскольку судом первой инстанции допущен ряд нарушений правил оценки доказательств, в связи с чем приведенные выводы суда нельзя признать обоснованными. Также защита отмечала, что суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности.