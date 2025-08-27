Ричмонд
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб человек

БЕЛГОРОД, 27 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«В результате очередной атаки ВСУ погиб один мирный житель, второй получил ранения. В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина погиб на месте», — написал Гладков в мессенджере Max.

Губернатор выразил слова соболезнования родним и близким погибшего.

«Водитель автомобиля самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также рваную рану правой кисти. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно», — добавил глава региона.