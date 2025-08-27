В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб человек

«В результате очередной атаки ВСУ погиб один мирный житель, второй получил ранения. В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина погиб на месте», — написал Гладков в мессенджере Max.
Губернатор выразил слова соболезнования родним и близким погибшего.
«Водитель автомобиля самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также рваную рану правой кисти. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно», — добавил глава региона.