Мигранты из Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку в России

Более 30 человек были задержаны полицией после массовой драки возле строящегося здания детского сада в посёлке Янино-1. Инцидент произошёл 26 августа.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и задержали всех участников конфликта. В ходе проверки полиция установила троих зачинщиков — граждан Таджикистана в возрасте от 22 до 26 лет. Они были задержаны в качестве подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по статье 213 УК (хулиганство).
Ещё 14 граждан Таджикистана и 9 граждан Узбекистана были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.
По официальным данным, в полицию не поступало никаких заявлений или сообщений от медицинских учреждений по факту получения травм в ходе драки. Это может свидетельствовать о том, что серьёзных пострадавших в результате конфликта не было.
В ходе проверки выяснилось, что один из задержанных, гражданин Узбекистана, находился в России нелегально. Его поместили в специализированный центр для дальнейшего выдворения из страны.
На данный момент причины массовой драки между мигрантами пока неизвестны. Полиция продолжает разбирательство и выясняет все обстоятельства произошедшего.