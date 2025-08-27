Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигранты из Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку в России

Vaib.uz (Узбекистан. 27 августа). В Ленинградской области РФ произошёл серьёзный инцидент с участием мигрантов из Узбекистана и Таджикистана.

Источник: Петербургская полиция

Более 30 человек были задержаны полицией после массовой драки возле строящегося здания детского сада в посёлке Янино-1. Инцидент произошёл 26 августа.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и задержали всех участников конфликта. В ходе проверки полиция установила троих зачинщиков — граждан Таджикистана в возрасте от 22 до 26 лет. Они были задержаны в качестве подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по статье 213 УК (хулиганство).

Ещё 14 граждан Таджикистана и 9 граждан Узбекистана были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.

По официальным данным, в полицию не поступало никаких заявлений или сообщений от медицинских учреждений по факту получения травм в ходе драки. Это может свидетельствовать о том, что серьёзных пострадавших в результате конфликта не было.

В ходе проверки выяснилось, что один из задержанных, гражданин Узбекистана, находился в России нелегально. Его поместили в специализированный центр для дальнейшего выдворения из страны.

На данный момент причины массовой драки между мигрантами пока неизвестны. Полиция продолжает разбирательство и выясняет все обстоятельства произошедшего.