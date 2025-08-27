Ричмонд
В Миннеаполисе произошла стрельба в школе

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Стрельба произошла в католической школе в американском Миннеаполисе, сообщил губернатор штата Миннесота Тим Уолц.

«Меня проинформировали о стрельбе в католической школе Благовещения и продолжат сообщать о ситуации по мере получения новых данных», — написал Уолц в соцсети Х.

Он добавил, что на месте работают правоохранители. Учебный год в школе начался на этой неделе, сообщил губернатор.

