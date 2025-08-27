В Миннеаполисе произошла стрельба в школе

«Меня проинформировали о стрельбе в католической школе Благовещения и продолжат сообщать о ситуации по мере получения новых данных», — написал Уолц в соцсети Х.
Он добавил, что на месте работают правоохранители. Учебный год в школе начался на этой неделе, сообщил губернатор.
Узнать больше по теме
Тим Уолц: биография учителя, ставшего губернатором Миннесоты и кандидатом в вице-президенты США
Президентская гонка в США заканчивается в ноябре. Новый кандидат от демократов Камала Харрис предлагает на пост вице-президента малоизвестного Тима Уолца, губернатора Миннесоты. Расскажем, чем бывший учитель из небольшого городка привлек внимание партии.Читать дальше