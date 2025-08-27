Ричмонд
Пострадавшего при взрыве на БСК рабочего перевели в московскую клинику

Одного из пострадавших при хлопке газа на БСК перевезли в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Одного из пострадавших при взрыве на стерлитамакском предприятии «Каустик» доставили в московскую клинику для продолжения лечения. Как сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии, 34-летнего мужчину перевезли в столичный медицинский центр.

Напомним, авария случилась 9 августа на производственной площадке, где из-за разгерметизации технологического трубопровода произошел взрыв. В результате чрезвычайного происшествия пострадал 41 человек, преимущественно сотрудники подрядных организаций. Позже в больнице умер 30-летний мастер по ремонту контрольно-измерительных приборов.

По данным следствия, к трагедии привела халатность должностных лиц: директора по охране труда предприятия и начальника отдела Ростехнадзора. Обоим предъявлены обвинения, и ранее суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

