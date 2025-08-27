Ричмонд
СК Башкирии завел дело после травмирования детей на батуте во время урагана

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей на батуте.

Источник: соцсети

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело после ЧП с детским батутом в уфимском микрорайоне Затон. Как уточнили в ведомстве, расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, вечером 27 августа сильный порыв ветра опрокинул надувной аттракцион на детской площадке. В момент происшествия на батуте находились двое детей, один из которых был доставлен в медицинское учреждение с травмами. В МЧС пояснили, что госпитализированному ребенку всего шесть лет. Он проходит лечение в 17-й больнице Уфы.

— В настоящее время проводится осмотр территории и документации, назначаются необходимые экспертизы. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям владельца аттракциона и сотрудников, проверено соответствие оборудования установленным нормам безопасности, — добавили в СК.

Также на контроль расследование дела поставила республиканская прокуратура.

