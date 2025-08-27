СК Башкирии завел дело после травмирования детей на батуте во время урагана

Напомним, вечером 27 августа сильный порыв ветра опрокинул надувной аттракцион на детской площадке. В момент происшествия на батуте находились двое детей, один из которых был доставлен в медицинское учреждение с травмами. В МЧС пояснили, что госпитализированному ребенку всего шесть лет. Он проходит лечение в 17-й больнице Уфы.