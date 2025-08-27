Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар площадью 200 «квадратов» произошел на свалке в Дзержинске 27 августа

Очевидцы сообщили о тлении на Игумновском шоссе.

27 августа на незаконной свалке в Дзержинске произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В ведомство поступило сообщение о тлении мусора на Игумновском шоссе. Предварительная площадь возгорания составила 200 «квадратов».

«Угрозы населенным пунктам нет», — заверили в ведомстве.

От МЧС задействованы 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее мы писали о смертельном пожаре под Арзамасом, который произошел 26 августа. При разборе конструкций нашли тело мужчины 1974 года рождения.