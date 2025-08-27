Пожар площадью 200 «квадратов» произошел на свалке в Дзержинске 27 августа

27 августа на незаконной свалке в Дзержинске произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В ведомство поступило сообщение о тлении мусора на Игумновском шоссе. Предварительная площадь возгорания составила 200 «квадратов».
«Угрозы населенным пунктам нет», — заверили в ведомстве.
От МЧС задействованы 13 человек личного состава и 3 единицы техники.
Ранее мы писали о смертельном пожаре под Арзамасом, который произошел 26 августа. При разборе конструкций нашли тело мужчины 1974 года рождения.