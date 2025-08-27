Ричмонд
Жители Башкирии отдохнут дополнительный день в октябре

Глава Башкирии подписал указ о праздновании Дня Республики.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о формировании организационного комитета по подготовке к празднованию 35-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете республики. Согласно документу, оргкомитет будет отвечать за разработку программы торжественных мероприятий на октябрь 2025 года.

Указ предписывает администрациям городов и районов региона организовать праздничное оформление улиц, площадей и зданий с использованием государственной символики России и Башкортостана. Местным властям также поручено провести культурные, спортивные и массовые мероприятия, включая ярмарки и организацию выездной торговли.

День Республики, отмечаемый 11 октября, является официальным нерабочим днем в Башкирии. В 2025 году республика будет праздновать 35-летие со дня принятия суверенитета.

