В США три человека погибли и 20 ранены при стрельбе в католической школе

По меньшей мере три человека погибли и около 20 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей утром в католической школе Благовещения (Annunciation Catholic School) в Миннеаполисе, штат Миннесота. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства юстиции США.