В США три человека погибли и 20 ранены при стрельбе в католической школе

В американской католической школе произошла стрельба, в результате которой три человека погибли и около 20 получили ранения. Власти подтвердили нейтрализацию стрелка и отсутствие дальнейшей угрозы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По меньшей мере три человека погибли и около 20 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей утром в католической школе Благовещения (Annunciation Catholic School) в Миннеаполисе, штат Миннесота. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства юстиции США.

По информации телеканала ABC News,трагедия произошла утром, когда дети прибывали в школу. По данным городских властей и источников телеканала, стрелок был «ликвидирован». Власти заявили, что «активной угрозы для общества нет».

В школе обучаются дети с дошкольного возраста до восьмого класса.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз выразил соболезнования в социальных сетях: «Я молюсь за наших детей и учителей, чья первая неделя в школе была омрачена этим ужасным актом насилия».

На месте происшествия работают представители государственных властей, а также агенты ФБР и ATF.

Президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social сообщил, что «получил полную информацию о трагической стрельбе»

Секретарь Департамента внутренней безопасности Кристи Ноэм также заявила, что ведомство «мониторит ужасную ситуацию» и молится за жертв «этого гнусного нападения».

