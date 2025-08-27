В США три человека погибли и 20 ранены при стрельбе в католической школе

По меньшей мере три человека погибли и около 20 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей утром в католической школе Благовещения (Annunciation Catholic School) в Миннеаполисе, штат Миннесота. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства юстиции США.
По информации телеканала ABC News,трагедия произошла утром, когда дети прибывали в школу. По данным городских властей и источников телеканала, стрелок был «ликвидирован». Власти заявили, что «активной угрозы для общества нет».
В школе обучаются дети с дошкольного возраста до восьмого класса.
Губернатор Миннесоты Тим Уолз выразил соболезнования в социальных сетях: «Я молюсь за наших детей и учителей, чья первая неделя в школе была омрачена этим ужасным актом насилия».
На месте происшествия работают представители государственных властей, а также агенты ФБР и ATF.
Президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social сообщил, что «получил полную информацию о трагической стрельбе»
Секретарь Департамента внутренней безопасности Кристи Ноэм также заявила, что ведомство «мониторит ужасную ситуацию» и молится за жертв «этого гнусного нападения».