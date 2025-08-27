СМИ: немецкие следователи вышли на украинский след в подрыве газопроводов

По версии следствия, одним из водолазов был инструктор по дайвингу из Киева Владимир З. Член экипажа Всеволод К. после диверсии прошел военную подготовку в бундесвере и погиб на фронте на востоке Украины, пишут издания. Еще один подозреваемый, Евгений У., по их информации, присоединился к группе позже других. Он, предположительно, сначала входил во вторую команду диверсантов, которая готовилась одновременно подорвать газопровод «Турецкий поток», и мог привезти с собой часть взрывчатки. По данным следователей, единственной женщиной в группе была инструктор по дайвингу из Киева — 40-летняя Валерия Т. Управлял «Андромедой», как сообщил ARD, «очень опытный» шкипер из Одессы Юрий Т.