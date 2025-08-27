СМИ: немецкие следователи вышли на украинский след в подрыве газопроводов

«В настоящее время немецкие следователи определили всех лиц, которые, предположительно, принадлежали к той диверсионной группе, которую обвиняют в нападении на “Северные потоки”. Расследование усиливает подозрения в том, что группа поддерживалась украинским государством. По данным следствия, часть экипажа “Андромеды” имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными. С точки зрения следователей, не доказано, была ли эта атака на самом деле государственной акцией Украины», — говорится в материале.
Связь с госорганами Украины, подтверждается тем, что диверсионная группа, по версии следствия, имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские на чужие имена, передает телеканал. Кроме того, одного из дайверов в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы избежать задержания после его опознания по камерам видеонаблюдения.
По информации СМИ, у правоохранительных органов есть ордера на арест всех украинцев, подозреваемых в совершении диверсии. Следователи считают, что на «Андромеде», кроме вероятного координатора подрывов Сергея К., было четыре дайвера, включая одну женщину, а также специалист по взрывчатке и шкипер.
По версии следствия, одним из водолазов был инструктор по дайвингу из Киева Владимир З. Член экипажа Всеволод К. после диверсии прошел военную подготовку в бундесвере и погиб на фронте на востоке Украины, пишут издания. Еще один подозреваемый, Евгений У., по их информации, присоединился к группе позже других. Он, предположительно, сначала входил во вторую команду диверсантов, которая готовилась одновременно подорвать газопровод «Турецкий поток», и мог привезти с собой часть взрывчатки. По данным следователей, единственной женщиной в группе была инструктор по дайвингу из Киева — 40-летняя Валерия Т. Управлял «Андромедой», как сообщил ARD, «очень опытный» шкипер из Одессы Юрий Т.
Арест предполагаемого организатора диверсий
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры арестовали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.
Суд Болоньи назначил заседание по делу украинца на 3 сентября. Как заявил адвокат, уже после следующего слушания Кузнецова могут экстрадировать в Германию. От добровольной выдачи он отказался.