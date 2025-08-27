Пострадавшая при урагане пятилетняя девочка из Уфы находится в реанимации

Стало известно, в каком состоянии находятся дети, которые пострадали во время игры на батуте в уфимском Затоне. Напомним, воздушный аттракцион снес ураганный ветер сегодня, 27 августа.
Как рассказал глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин, в момент ЧП на батуте прыгали две девочки трех и пяти лет. Младшая отделалась царапинами, а вот малышка постарше получила тяжелые травмы.
— Пациентку доставили в городскую больницу № 17. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии, — уточнил Рахматуллин.
Ранее очевидцы происшествия рассказали, что владелец батута взимал плату за посещение аттракциона в размере 200 рублей. Одна из местных жительниц отметила, что успела позвать детей с батута в последний момент, хотя обычно избегает подобных развлечений из-за страха.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники следственного комитета и прокуратуры Ленинского района. В настоящее время проводятся следственные действия, включая осмотр территории и опрос свидетелей. Прокуратура Башкирии подтвердила возбуждение уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В следственном комитете добавили, что в рамках расследования назначат комплекс экспертиз и дадут правовую оценку действиям владельца аттракциона и его сотрудников, а также проверят соответствие оборудования установленным нормам безопасности.
