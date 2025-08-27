В Башкирии осудили 25-летнего браконьера

В Ишимбае судили 25-летнего местного жителя, обвиняемого в браконьерстве. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, в августе 2024 года молодой человек незаконно убил лося в лесу.
Действия браконьера нанесли значительный ущерб природным ресурсам республики, который был оценен в 80 тысяч рублей. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину.
Суд принял во внимание все обстоятельства произошедшего и характеристики обвиняемого, в результате чего назначил наказание в виде штрафа. Размер денежного взыскания составил 80 тысяч рублей. Кроме того, орудие преступления, охотничье ружье, было конфисковано в государственную собственность.
