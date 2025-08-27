Ричмонд
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела с детским батутом в Уфе

Установленный в уфимском дворе батут, который снес ветер, был установлен незаконно.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального следственного управления предоставить подробную информацию о ходе расследования происшествия с опрокидыванием батута в Уфе. Напомним, вечером 27 августа сильный ветер снес батут, в котором находились дети. В результате ЧП, пострадали двое детей, одна из девочек находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее по факту несчастного случая региональным управлением СК было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Как уточнили в республиканской прокуратуре, воздушный аттракцион был установлен во дворе на Летчиков в Затоне незаконно: никаких разрешающих документов у предпринимателя, который брал за вход 200 рублей, не было.

