Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП

До этого мужчину 1991 года рождения эвакуировали на вертолете в институт имени Склифосовского после ДТП с участием такси на 81-м километре МКАД. Его состояние оценивалось как тяжелое. Всего в ДТП пострадали три человека. Еще двух граждан в состоянии средней тяжести доставили в ММНКЦ имени С. П. Боткина.