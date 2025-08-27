Ричмонд
В жесткой аварии на Кутузовском проспекте столкнулись несколько авто. Видео

На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

В результате ДТП пострадали три человека.

«На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии пострадали три человека, движение на участке затруднено в обе стороны. Двух пострадавших доставили в ГБК имени Пирогова, третьего — в Боткинскую больницу.