Ребёнок из Уфы находится в критическом состоянии после опрокидывания батута

В Уфе пятилетняя малышка в критическом состоянии из-за того, что сильный порыв ветра унёс батут. Как сообщает SHOT, сейчас она под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии. Помимо неё, в больницу доставлены ещё две девочки.
Как утверждают местные жители, персонал, занимавшийся установкой батута, не оказал никакой помощи пострадавшим. Родители сами вынуждены были спасать своих детей. Владельцы аттракциона после случившегося бесследно исчезли и до сих пор не объявились.
Свидетели утверждают, что батут был плохо зафиксирован. Ветер сорвал не только его, но и близлежащий киоск. Возбуждено уголовное производство по статье 238, часть 1 УК РФ (предоставление услуг, не соответствующих нормам безопасности). По данным прокуратуры, установка батута была произведена нелегально.