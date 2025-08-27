Ребёнок из Уфы находится в критическом состоянии после опрокидывания батута

В Уфе пятилетняя малышка в критическом состоянии из-за того, что сильный порыв ветра унёс батут. Как сообщает SHOT, сейчас она под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии. Помимо неё, в больницу доставлены ещё две девочки.