Совет альпинистов сделал заявление о возможности спасения россиянки Наговициной

Совет альпинистов, привлеченный турфирмой, организовавшей восхождение россиянки Натальи Наговициной на пик Победы в Киргизии, заявил о невозможности спасения туристки. Об этом сообщает ТАСС в среду, 27 августа.
В заявлении группы из 20 альпинистов, которую привлекла турфирма в качестве экспертов, говорится, что организация новых спасательных работ «может привести к очередным жертвам».
Совет альпинистов, привлеченный турфирмой, организовавшей восхождение россиянки Натальи Наговициной на пик Победы в Киргизии, заявил о невозможности спасения туристки. Об этом сообщает ТАСС в среду, 27 августа.
В заявлении группы из 20 альпинистов, которую привлекла турфирма в качестве экспертов, говорится, что организация новых спасательных работ «может привести к очередным жертвам».
Ранее власти Киргизии опубликовали кадры с палаткой россиянки на пике Победы. На снятом с дрона видео альпинистка не подает признаков жизни.
Сообщалось, что спасательная операция, инициированная по указанию руководства республики, завершилась безрезультатно.
Также ранее юрист Илья Русяев заявил, что для взыскания стоимости операции по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной с организаторов восхождения необходимы доказательства.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.