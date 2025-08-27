Стало известно о состоянии девочек, пострадавших из-за опрокидывания надувного батута в Уфе

Одна из пострадавших при опрокидывании надувного батута в Уфе пятилетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
Министр отметил, что вторая девочка не пострадала, «лишь несколько царапин».
Кроме того, в республиканской прокуратуре заявили, что детский аттракцион был установлен несанкционированно. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщило, что двое детей пострадали в результате происшествия с надувным батутом, который опрокинулся из-за сильного ветра в Уфе. В региональном ведомстве уточняли, что ЧП с аттракционом произошло на улице Летчиков в столице республики. Министерство отметило, что один из пострадавших детей был госпитализирован в медучреждение для оказания необходимой помощи.