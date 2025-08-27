Стало известно о состоянии девочек, пострадавших из-за опрокидывания надувного батута в Уфе

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщило, что двое детей пострадали в результате происшествия с надувным батутом, который опрокинулся из-за сильного ветра в Уфе. В региональном ведомстве уточняли, что ЧП с аттракционом произошло на улице Летчиков в столице республики. Министерство отметило, что один из пострадавших детей был госпитализирован в медучреждение для оказания необходимой помощи.