Пострадавшая при ЧП с батутом в Уфе 5-летняя девочка находится в реанимации

«В Затоне перевернулся батут с детьми. Ураган снес конструкцию, рядом с которой находились малыши. Одна из них — трехлетняя девочка. Она не пострадала, у ребенка лишь несколько царапин. Ее осмотрели на месте врачи скорой помощи. Другая — пятилетняя девочка — доставлена в городскую больницу № 17, сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии», — написал Рахматуллин.