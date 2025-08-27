Ричмонд
Пострадавшая при ЧП с батутом в Уфе 5-летняя девочка находится в реанимации

Инцидент произошел на улице Летчиков, а аттракцион работал без разрешений.

Пятилетняя девочка, пострадавшая при опрокидывании батута в Уфе, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в Telegram.

«В Затоне перевернулся батут с детьми. Ураган снес конструкцию, рядом с которой находились малыши. Одна из них — трехлетняя девочка. Она не пострадала, у ребенка лишь несколько царапин. Ее осмотрели на месте врачи скорой помощи. Другая — пятилетняя девочка — доставлена в городскую больницу № 17, сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии», — написал Рахматуллин.

По данным местных властей, инцидент произошел на улице Летчиков, а аттракцион работал без разрешений. По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае, в городе Рубцовске, женщина погибла, упав с колеса обозрения.