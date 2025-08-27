В ФРГ раскрыли личности семерых украинцев, подорвавших «Северные потоки»

Сейчас установлены следующие подозреваемые: инструктор по дайвингу из Киева Владимир С., 53-летний украинский военный Всеволод К., который уже погиб в боях на Украине, а также четверо водолазов, специалист по взрывчатке, шкипер и Сергей К. Позже к группе присоединился Евгений У., помогавший со взрывчаткой. Из дайверов, участвовавших в диверсии, также, по мнению следствия, примечательна 40-летняя дайверша, которая ставила рекорды по глубоководному плаванию. Именно она настояла на операции, несмотря на плохую погоду. Управлял «Андромедой» якобы опытный шкипер из Одессы, он известен как капитан, бороздивший воды Атлантики.