В ФРГ раскрыли личности семерых украинцев, подорвавших «Северные потоки»

Газеты Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и телеканал ARD, а также немецкие правоохранители провели расследование, в результате которого и были установлены личности всех диверсантов. Как утверждается, «раскрыть» дело помогли улики на яхте Andromeda — 15-метровом паруснике Bavaria Cruiser 50, с которого группа диверсантов погружалась к трубопроводу. Были сняты отпечатки пальцев и обнаружены частички взрывчатки.
Также издание Die Zeit пишет, что 8 сентября 2022 года камера засняла на острове Рюген белый Citroën, принадлежавший курьерской фирме. Водитель признался, что часто подвозил украинцев из Киева в Германию, личности пассажиров были установлены. Все они изначально пользовались вымышленными именами. Следователи допускают, что высокопоставленные лица с Украины помогали совершить и прикрыть преступление.
Сейчас установлены следующие подозреваемые: инструктор по дайвингу из Киева Владимир С., 53-летний украинский военный Всеволод К., который уже погиб в боях на Украине, а также четверо водолазов, специалист по взрывчатке, шкипер и Сергей К. Позже к группе присоединился Евгений У., помогавший со взрывчаткой. Из дайверов, участвовавших в диверсии, также, по мнению следствия, примечательна 40-летняя дайверша, которая ставила рекорды по глубоководному плаванию. Именно она настояла на операции, несмотря на плохую погоду. Управлял «Андромедой» якобы опытный шкипер из Одессы, он известен как капитан, бороздивший воды Атлантики.
Напомним, ранее уже сообщалось, что в Германии раскрыли численность диверсионной группы, подорвавшей «Северные потоки». Целью диверсии было «долговременное прекращение поставок газа из РФ в Германию». В результате инцидента газопровод «Северный поток», покрывавший около половины потребностей Германии в газе, стал непригоден к эксплуатации. «Северный поток — 2», хотя и был завершён, на момент взрывов ещё не был введён в эксплуатацию.