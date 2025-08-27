Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В европейской стране бушуют подростки из-за гибели ровесника, погибшего в аварии

В правоохранителей летели камни, «коктейли Молотова» и петарды.

В правоохранителей летели камни, «коктейли Молотова» и петарды. В ответ полиция применила водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули. Были подожжены мусорные контейнеры и серьёзно повреждён городской автобус. Семи участникам столкновений грозит задержание, сообщает Blick.

Поводом для эскалации стала смерть подростка, который 24 августа, управляя мотороллером, попытался скрыться от полицейского патруля, попал в аварию и скончался.

По данным властей, скутер числился в угоне. Гнев протестующих подпитывает недавний похожий инцидент: в июне при попытке скрыться на мотоцикле погибла 14-летняя девушка.

Участники акций требуют независимого расследования. Мать погибшего и его друзья осуждают насилие, заявляя, что Марвин, мечтавший о карьере рэпера, не был человеком, одобрявшим противоправные действия.

Читайте материал «Президент США Дональд Трамп призвал привлечь Сороса к уголовной ответственности».

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше