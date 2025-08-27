В европейской стране бушуют подростки из-за гибели ровесника, погибшего в аварии

В правоохранителей летели камни, «коктейли Молотова» и петарды. В ответ полиция применила водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули. Были подожжены мусорные контейнеры и серьёзно повреждён городской автобус. Семи участникам столкновений грозит задержание, сообщает Blick.
Поводом для эскалации стала смерть подростка, который 24 августа, управляя мотороллером, попытался скрыться от полицейского патруля, попал в аварию и скончался.
По данным властей, скутер числился в угоне. Гнев протестующих подпитывает недавний похожий инцидент: в июне при попытке скрыться на мотоцикле погибла 14-летняя девушка.
Участники акций требуют независимого расследования. Мать погибшего и его друзья осуждают насилие, заявляя, что Марвин, мечтавший о карьере рэпера, не был человеком, одобрявшим противоправные действия.
