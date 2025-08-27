Батут, который опрокинулся с детьми из-за ветра, был установлен незаконно

Прокуратура Башкирии сообщает, что батут, который перевернулся с детьми из-за сильного ветра на улице Летчиков в Ленинском районе Уфы, был установлен незаконно.
Ведомство проводит процессуальную проверку, следователи СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты дадут оценку действиям работников и владельцев аттракциона.
Напомним, ранее сообщалось, что на детской площадке на улице летчиков из-за сильного ветра перевернулся надувной батут, внутри которого были дети.
В результате происшествия пострадали двое несовершеннолетних, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.