Батут, который опрокинулся с детьми из-за ветра, был установлен незаконно

Прокуратура Башкирии сообщает, что батут, который перевернулся с детьми из-за сильного ветра, был установлен незаконно по улице Летчиков в Ленинском районе Уфы.

Ведомство проводит процессуальную проверку, следователи СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты дадут оценку действиям работников и владельцев аттракциона.

Напомним, ранее сообщалось, что на детской площадке на улице летчиков из-за сильного ветра перевернулся надувной батут, внутри которого были дети.

В результате происшествия пострадали двое несовершеннолетних, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.