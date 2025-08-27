Ричмонд
В Башкирии завершается программа замены лифтов в многоквартирных домах

В 2025 году в Башкирии заменили 361 лифт в 120 домах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии реализуется программа обновления лифтов в жилых домах. По данным республиканского Фонда капитального ремонта, в текущем году планируется замена 620 устаревших лифтов в 231 многоквартирном доме.

На сегодняшний день уже завершены работы по установке 361 нового лифта в 120 домах. Параллельно ведутся монтажные работы еще 71 подъемного устройства в 39 жилых зданиях. Все новое оборудование соответствует современным стандартам безопасности и обеспечивает повышенный комфорт для жильцов.

Как отметила министр жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова, после завершения текущей программы в регионе будет заменено 4865 лифтов, что составляет 40% от общего количества подъемных устройств в многоквартирном фонде. На эти цели направлено около 13,5 миллиардов рублей, или треть общего бюджета капремонта.

По словам министра, в последующие годы планируется осуществлять только плановую замену лифтового оборудования по мере выработки установленного ресурса.

