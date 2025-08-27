В Башкирии завершается программа замены лифтов в многоквартирных домах

Как отметила министр жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова, после завершения текущей программы в регионе будет заменено 4865 лифтов, что составляет 40% от общего количества подъемных устройств в многоквартирном фонде. На эти цели направлено около 13,5 миллиардов рублей, или треть общего бюджета капремонта.