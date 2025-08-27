В Совете альпинистов заявили, что Наговицыну невозможно спасти

Совет пришел к выводу о невозможности операции, сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей, указано в сообщении.
Застрявшую на пике Победы Наталью Наговицыну невозможно спасти. Об этом заявил Совет альпинистов, которых в качестве экспертов привела фирма «Ак-Сай трэвел», организовавшая восхождение Наговицыной на пик Победы.
«К обсуждению присоединились специалисты, находящиеся на территории страны и за ее пределами, которые имеют опыт проведения подобных операций и соответствующую подготовку. В настоящий момент участники данной группы пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне», — заявили в компании на странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской).
Указано, что эксперты сопоставили риски для жизни и здоровья спасателей. Также они учитывали сложные метеоусловия.
Ранее операция по эвакуации Натальи Наговицыной, получившей перелом ноги на высоте около 7,2 тысячи метров, была прервана из-за резкого ухудшения погоды. Спасатели отмечали, что экстремальные условия и высота существенно осложняют проведение поисково-спасательных работ, а попытка оказать помощь ранее привела к гибели итальянского альпиниста.