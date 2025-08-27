Стюардесса оскорбила отца двоих детей и дала ему пощечину по одной причине

Во время перелета в США стюардесса оскорбила пассажира и дала ему пощечину. Об этом пишет издание The New York Post. Подробности инцидента, который произошел 29 июля, появились 26 августа.
По данным газеты, пострадавшим оказался летевший из Атланты во Фресно с супругой отец двоих детей Мохаммад Шибли. Мужчина подал в суд на авиакомпанию Delta Airlines.
По словам пассажира, бортпроводница отказалась обслуживать его жену, а затем не дала ему воды.
Женщина намеренно провоцировала на конфликт из-за надписи «Палестина» на футболке его супруги, заявил в суде Шибли.
Он также заявил, что бортпроводница, проходя рядом, якобы задела его своим телом намеренно и прошептала ему на ухо оскорбительное слово. Из-за этого мужчина встал и выругался в ответ. Стюардесса ударила его ладонью по лицу.
Обвиняемая сотрудница Delta была отстранена от работы, расследование инцидента продолжается.
Ранее самолет авиакомпании American Airlines с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту столкнулся с армейским вертолетом при заходе на посадку в национальном аэропорту имени Рональда Рейгана недалеко от столицы США.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.