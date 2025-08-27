Ричмонд
США ввели санкции против физлиц и юрлиц из России, КНР и КНДР

Два гражданина России и КНДР, а также две компании из КНДР и Китая включены в санкционные списки США по подозрению в причастности к мошенничеству в сфере информационных технологий. Об этом сообщило Министерство финансов США на своем официальном сайте.

США ввели новые санкции из-за предполагаемых преступлений в сфере IT.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции [в отношении указанных лиц] за их роль в мошеннической схеме с участием специалистов в области информационных технологий (ИТ), организованной правительством КНДР», — говорится в заявлении ведомства, цитирует ТАСС.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСеул ввел санкции из-за сотрудничества России и Северной Кореи.

Замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Херли пояснил, что северокорейские структуры продолжают атаковать американские компании с помощью зарубежных IT-специалистов, которые крадут данные и требуют выкуп. Он подчеркнул, что Минфин под руководством президента Дональда Трампа намерен защищать граждан и привлекать виновных к ответственности.

Согласно информации Минфина США, указанные лица и фирмы оказывали услуги по трудоустройству IT-специалистов из КНДР за рубежом, а также участвовали в обработке платежей от иностранных клиентов. По данным ведомства, средства, вырученные от подобных схем, использовались для финансирования программ правительства КНДР.

