Zeit: у подорвавших «Северные потоки» установлены связи со спецслужбами Украины

«По данным следствия, часть экипажа [яхты под названием “Андромеда”] имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными. С точки зрения следователей, не доказано, была ли эта атака на самом деле государственной акцией Украины», — передают журналисты Zeit материалы следствия. Расследование указывает, что среди подозреваемых есть украинец, который был задержан в Италии и, по собственному признанию, занимал командную должность в ВСУ на момент инцидента.