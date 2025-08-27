Дело о подрыве газопроводов продолжает расследоваться в Европе.
Немецкие следователи выявили «явные связи» части членов экипажа яхты «Андромеда» с украинскими силовыми структурами. Об этом говорится в совместном расследовании немецких СМИ Die Zeit, Suddeutsche Zeitung и телеканала ARD. По данным журналистов, речь идет о группе, подозреваемой в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году. Источники издания отмечают, что личности всех семи предполагаемых участников диверсии уже установлены, на них выданы международные ордера на арест.
«По данным следствия, часть экипажа [яхты под названием “Андромеда”] имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными. С точки зрения следователей, не доказано, была ли эта атака на самом деле государственной акцией Украины», — передают журналисты Zeit материалы следствия. Расследование указывает, что среди подозреваемых есть украинец, который был задержан в Италии и, по собственному признанию, занимал командную должность в ВСУ на момент инцидента.
Согласно информации ARD и других изданий, он руководил группой из семи человек: капитана яхты, четырех водолазов и взрывотехника. Следствие предполагает, что все участники операции были связаны между собой и действовали скоординировано.