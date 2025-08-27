Дочь новосибирской трэш-стримерши заявила, что ищет себе парня с СВО ради «бабосиков»

После волны возмущения в Сети девочка записала видеообращение с извинениями, где пояснила, что подобные выражения используют все её друзья в игре Roblox. Она заявила, что ей стыдно за свои слова. Сама Дарья Митрохина также опубликовала оправдания в своём блоге. Женщина отметила, что провела с дочерью беседу и та сожалеет о сказанном.