Дочь новосибирской трэш-стримерши заявила, что ищет себе парня с СВО ради «бабосиков»

В распространившемся в соцсетях ролике девочка со смехом заявляет матери, что у неё появятся «бабосики» после гибели будущего парня на спецоперации. Блогерша попыталась одёрнуть ребёнка, но в целом отреагировала спокойно и продолжила вести трансляцию.
«В ходе мониторинга СМИ сотрудниками полиции выявлена публикация, где содержится высказывание неустановленного лица, по факту которого, ГУ МВД России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в телеграм-канале регионального МВД РФ.
После волны возмущения в Сети девочка записала видеообращение с извинениями, где пояснила, что подобные выражения используют все её друзья в игре Roblox. Она заявила, что ей стыдно за свои слова. Сама Дарья Митрохина также опубликовала оправдания в своём блоге. Женщина отметила, что провела с дочерью беседу и та сожалеет о сказанном.
Ранее Life.ru рассказывал историю «чёрной вдовы», которая сплела сети в военном госпитале и вышла замуж за 5 раненых бойцов СВО ради «гробовых». Работая в больнице, она целенаправленно выбирала тяжелораненых бойцов в качестве своих жертв.