Дочь новосибирской трэш-стримерши заявила, что ищет себе парня с СВО ради «бабосиков»

Дочь популярной треш-блогерши Дарьи Митрохиной (Мамуси) во время прямого эфира заявила о желании найти себе мужчину из числа участников СВО, который погибнет и оставит ей деньги. О проведении процессуальной проверки по данному факту сообщило Главное управление МВД России по Новосибирской области.

Источник: Life.ru

В распространившемся в соцсетях ролике девочка со смехом заявляет матери, что у неё появятся «бабосики» после гибели будущего парня на спецоперации. Блогерша попыталась одёрнуть ребёнка, но в целом отреагировала спокойно и продолжила вести трансляцию.

«В ходе мониторинга СМИ сотрудниками полиции выявлена публикация, где содержится высказывание неустановленного лица, по факту которого, ГУ МВД России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в телеграм-канале регионального МВД РФ.

После волны возмущения в Сети девочка записала видеообращение с извинениями, где пояснила, что подобные выражения используют все её друзья в игре Roblox. Она заявила, что ей стыдно за свои слова. Сама Дарья Митрохина также опубликовала оправдания в своём блоге. Женщина отметила, что провела с дочерью беседу и та сожалеет о сказанном.

Ранее Life.ru рассказывал историю «чёрной вдовы», которая сплела сети в военном госпитале и вышла замуж за 5 раненых бойцов СВО ради «‎гробовых». Работая в больнице, она целенаправленно выбирала тяжелораненых бойцов в качестве своих жертв.