Изнасиловал и убил: в Кабардино-Балкарии раскрыто двойное убийство 1984 года

В Кабардино-Балкарии завершено расследование дела о жестоком двойном убийстве, совершенном в мае 1984 года в Нальчике. Об этом сообщает СУ СК России по республике. Благодаря современным методам криминалистики и ДНК-анализа следователям удалось идентифицировать и задержать подозреваемого, который более 40 лет скрывался от правосудия в другой стране.
По данным следствия, 67-летний мужчина, чья личность не разглашается, прибыл в Нальчик весной 1984 года с целью расправы над новой семьей своего отца. Дождавшись, когда отец покинет квартиру, он проник внутрь и нанес несколько смертельных ножевых ранений своей мачехе. После этого он совершил изнасилование и удушение 15-летней дочери женщины от первого брака. Забрав ценные вещи из квартиры, преступник скрылся с места преступления.
Несмотря на все усилия правоохранительных органов того времени, дело оставалось нераскрытым в течение десятилетий. Прорыв в расследовании произошел только в 2024 году, когда следователи провели повторный анализ вещественных доказательств с применением современных молекулярно-генетических методик. На сохранившихся предметах с места преступления были обнаружены биологические следы, позволившие идентифицировать предполагаемого убийцу.
Установлено, что подозреваемый проживал за пределами Российской Федерации. В 2024 году ему было заочно предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен межгосударственный розыск. В июле 2025 года мужчина был задержан и экстрадирован в Россию для участия в судебном процессе.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Это преступление стало одним из самых громких «холодных дел» в истории Кабардино-Балкарии, раскрытых благодаря развитию судебной медицины и международному сотрудничеству правоохранительных органов.
