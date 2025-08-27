Изнасиловал и убил: в Кабардино-Балкарии раскрыто двойное убийство 1984 года

По данным следствия, 67-летний мужчина, чья личность не разглашается, прибыл в Нальчик весной 1984 года с целью расправы над новой семьей своего отца. Дождавшись, когда отец покинет квартиру, он проник внутрь и нанес несколько смертельных ножевых ранений своей мачехе. После этого он совершил изнасилование и удушение 15-летней дочери женщины от первого брака. Забрав ценные вещи из квартиры, преступник скрылся с места преступления.