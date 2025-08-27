Shot: школьник из Подмосковья сел в попутку и бесследно пропал

Последним, кто разговаривал с Никитой была его девушка. Он 25 августа завез ее на такси домой, после чего вернулся домой, забрал паспорт, рюкзак и убежал. По словам девушки Никиты, во время телефонного разговора с ним кто-то ему постоянно названивал, а потом телефон стал недоступен. Сейчас его ищут полицейские и волонтеры.