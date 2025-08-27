Shot: школьник из Подмосковья сел в попутку и бесследно пропал

Водитель высадил парня в Аксае, указано в посте.
Школьник Никита из подмосковного Солнечногорска поехал с незнакомцем на автомобиле с помощью сервиса по поиску попуток, после чего исчез. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«17-летний школьник бесследно пропал после поездки с незнакомцем на попутке», — указано в посте. Сообщается, что водитель высадил его в Аксае (под Ростовом). По словам первого, школьник уверял, что едет к родственникам. Родители же заявляют, что родственников у него там нет.
Последним, кто разговаривал с Никитой была его девушка. Он 25 августа завез ее на такси домой, после чего вернулся домой, забрал паспорт, рюкзак и убежал. По словам девушки Никиты, во время телефонного разговора с ним кто-то ему постоянно названивал, а потом телефон стал недоступен. Сейчас его ищут полицейские и волонтеры.
Это уже не первый пропавший подросток за последнее время. Ранее, 22 августа, в Кургане пропал 13-летний подросток. По информации, он ушел из дома и не вернулся. На данный момент он найден живым.