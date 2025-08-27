Пентагон сообщил о почти полной модернизации российского ядерного оружия

«Силы ядерного сдерживания России почти полностью модернизированы. Этим занимались в течение долгого времени. И если вы спросите меня, были ли они ослаблены из-за Украины? По большей части нет. Средства на ядерное сдерживание по-прежнему выделяются, и это имеет приоритет над делами, касающимися Украины», — заявил генерал-лейтенант Джебара на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла. По его словам, Россия продолжает уделять приоритетное внимание финансированию сил ядерного сдерживания, несмотря на текущий военный конфликт.