Над Липецкой областью отражают атаку БПЛА, сбиты два дрона

Вечером 27 августа средства противовоздушной обороны и электронного подавления были задействованы над Липецком и Липецким районом. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов. По его данным, около 18:30 мск в регионе была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Чиновник объяснил активизацию сил ПВО необходимостью реагировать на возможную опасность для жителей региона. «Над Липецком и Липецким округом работают ПВО и средства подавления», — отметил Артамонов в своем telegram-канале. Он добавил, что жители должны сохранять спокойствие и строго соблюдать правила безопасности.

В Минобороны при этом уточнили, что ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом ведомство уточняет в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Воронежской и Белгородской областях объявлена опасность атаки БПЛА.

В сообщении губернатора также содержится призыв избегать мест возможного падения обломков, не подходить к неопознанным предметам и немедленно сообщать о них в экстренные службы. Власти региона продолжают мониторинг ситуации и обещают информировать население о дальнейших изменениях обстановки. Оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

