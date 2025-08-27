Совет альпинистов заявил о невозможности спасения Наговициной

Наговицина застряла на пике Победы в горах Тянь-Шаня 12 августа, сломав ногу во время спуска с семитысячника. Ее напарник спустился в штурмовой лагерь, чтобы привести подмогу. Наговициной доставили еду, газ и снаряжение. На обратном пути один из альпинистов погиб.