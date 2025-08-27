Совет альпинистов заявил о невозможности спасения Наговициной

Участники экспертной группы альпинистов в обращении заявили, что, «сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей, учитывая сложные метеоусловия, пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне».
«Дальнейшая организация спасательных работ, к сожалению, может привести к очередным жертвам», — предупредили эксперты.
В группу экспертов вошли в том числе альпинисты, участвовавшие в спасательной операции.
Наговицина застряла на пике Победы в горах Тянь-Шаня 12 августа, сломав ногу во время спуска с семитысячника. Ее напарник спустился в штурмовой лагерь, чтобы привести подмогу. Наговициной доставили еду, газ и снаряжение. На обратном пути один из альпинистов погиб.
Спасательную операцию приостановили в связи с суровыми погодными условиями и травмой главы экспедиции. Сын альпинистки убежден, что она по-прежнему жива, — молодой человек публично обратился за помощью к федеральным властям.
Пресс-служба президента Киргизии 27 августа опубликовала кадры с дронов, снятые на пике Победы. По итогам съемки не обнаружено признаков, что альпинистка все еще жива, заявили в Государственном комитете нацбезопасности Киргизии.
МДВ Киргизии пообещало, что заведет уголовное дело против турфирмы «Ак-Сай трэвел», которая организовала восхождение Наговициной.