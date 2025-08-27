В Салавате врачи спасли двухлетнего ребёнка, отравившегося ягодами ландыша

Двухлетний ребёнок был экстренно доставлен в больницу с симптомами отравления после того, как съел ягоду ландыша. Инцидент произошёл во время прогулки в Салавате. Благодаря оперативным действиям матери и медиков тяжёлых последствий удалось избежать.