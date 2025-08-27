В Салавате врачи спасли двухлетнего ребёнка, отравившегося ягодами ландыша

«Яркие, манящие ягоды могут выглядеть безобидно, но они содержат кардиогликозиды — вещества, которые действуют на сердце и нервную систему: возможны нарушения сердечного ритма, судороги, потеря сознания. Секунды и своевременная профессиональная помощь в таких случаях решают очень многое», — сообщили в городской больнице.
Специалисты поясняют, что попадание яда в организм может спровоцировать резкое нарушение сердечного ритма, потерю сознания и судороги. Врачи настоятельно призывают родителей быть максимально внимательными во время пребывания с детьми на улице.
Ранее Life.ru сообщал, что хирурги Владивостока провели сложнейшую операцию ребёнку, удалив множество камней из органов дыхания. Врачи спасли жизнь маленькой пациентке, состояние которой после вмешательства быстро стабилизировалось, что позволило её вскоре отправить домой. Медики предупредили: опасность представляет даже мелкий предмет, который, прилипнув к стенке пищевода, способен спровоцировать серьёзные осложнения.