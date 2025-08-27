Ермак и Умеров едут в Вашингтон обсудить встречу Путина и Зеленского: главное об СВО за 27 августа

В Вашингтоне украинская и американская делегации обсудят возможную встречу президентов РФ и Украины.
В США на этой неделе пройдут новые переговоры между представителями Киева и Вашингтона. На них будут присутствовать глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Они встретятся со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Ожидается, что одной из тем станет организация возможной встречи президента России Владимира Путина и Зеленского.
Кроме того, стало известно, что западные союзники Киева в настоящее время рассматривают предоставление Украине гарантий безопасности в качестве основного варианта, аналогичных тем, которые предусмотрены статьей 5 Устава НАТО. По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, именно это условие было подтверждено на недавней встрече европейских лидеров с Трампом, которая 18 августа состоялась в Белом доме.
Эти события произошли на фоне сообщений об атаке ВСУ по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, по которому они ударили восемь раз. Также стало известно, что к 12 годам и 2 месяцам была приговорена жительница ЛНР. Женщина передавала украинской стороне данные о размещении ВС РФ. Главное о спецоперации к 27 августа — в материале URA.RU.
Встреча делегаций Украины и США.
На этой неделе пройдет новая встреча представителей Киева и Вашингтона. Со стороны Соединенных Штатов в переговорном процессе примет участие спецпосланник Стив Уиткофф. От украинской делегации в США прибудут глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Стороны, вероятно, обсудят возможную встречу Путина и Зеленского. Также будет рассмотрен вопрос о гарантиях безопасности для Киева.
Гарантии Украине по статье устава НАТО.
По словам Мелони, гарантии Украине по образцу 5-й статьи Устава НАТО являются основным вариантом, который рассматривают западные соззники КиеваФото: Официальный сайт президента Украины.
Западные союзники Украины рассматривают основной вариант гарантий безопасности для Киева по образцу 5-й статьи Устава североатлантического альянса. Об этом рассказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони на форуме в Римини.
«Предложение Италии, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 Устава НАТО, — сейчас основное в обсуждениях», — сказала Мелони. Трансляция ее выступления велась на сайте итальянского правительства.
Мелони заявила, что ее страна неизменно поддерживает предоставление Украине надежных гарантий безопасности, рассматривая их в качестве основы для установления мира. Она подчеркнула, что данная позиция была подтверждена во время недавних переговоров европейских лидеров с американским лидером в Белом доме, которые состоялись 18 августа.
ВСУ ударили по городу в Запорожской области.
Украинские военные нанесли восемь артиллерийских обстрелов по городу Каменка-Днепровская, расположенному в прифронтовой зоне Запорожской области. В результате обстрелов был поврежден один из частных домов, а две улицы оказались обесточены. Информации о пострадавших среди гражданского населения не поступало.
В ЛНР вынесли приговор местной жительнице, работавшей на ВСУ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ освободили Первое Мая в ДНР, Киев признал прорыв России в Днепропетровской области: карта СВО 27 августа.
Верховный суд ЛНР вынес приговор 42-летней местной жительнице Ирине Зайцевой, признав ее виновной в передаче Киеву сведений о размещении российских военных в Республике. По решению суда, Зайцева приговорена к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2023 года Зайцева по собственной инициативе осуществляла сбор и передачу украинской стороне информации о размещении российских военных на территории ЛНР. Для поддержания контакта с украинскими спецслужбами она использовала интернет-мессенджер. Об этом рассказала старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.
Пентагон оценил ядерный потенциал РФ с начала СВО.
Россия модернизировала подавляющую часть своего ядерного вооружения, при этом спецоперация на Украине практически не сказалась на его состоянии. Об этом рассказал замглавы штаба Военно-воздушных сил США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.
«Силы ядерного сдерживания России почти полностью модернизированы. И если вы спросите меня, были ли они ослаблены из-за Украины? По большей части нет», — сообщил Джебара.
Новости с фронта.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Ростове-на-Дону произошел пожар и повреждены семь домов: карта ударов БПЛА 27 августа.
ВС РФ освободили поселок Первое Мая в ДНР. Этот поселок расположен в непосредственной близости от юго-западной окраины города Покровск (Красноармейск).
Кроме того, российские системы ПВО за последние сутки уничтожили 162 украинских беспилотника, две управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда HIMARS. Также стало известно о сдаче в плен под Колодезями в ДНР девяти операторов украинских беспилотников.