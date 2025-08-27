Ермак и Умеров едут в Вашингтон обсудить встречу Путина и Зеленского: главное об СВО за 27 августа

Эти события произошли на фоне сообщений об атаке ВСУ по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, по которому они ударили восемь раз. Также стало известно, что к 12 годам и 2 месяцам была приговорена жительница ЛНР. Женщина передавала украинской стороне данные о размещении ВС РФ. Главное о спецоперации к 27 августа — в материале URA.RU.