Мужчина попытался убить председателя Союза цыган российского региона

Суд в Краснодаре вынес приговор Роману Маерову, которого обвиняли в покушении на убийство председателя Союза цыган Краснодарского края Ивана Карпенко. Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Отмечается, что обвиняемый в суде вину признал частично, заявив, что даже не думал убивать знакомого, а лишь хотел «припугнуть». Мужчины были в ссоре и знали друг друга.
В январе 2024 года Маеров, по версии следствия, начал стрелять в Карпенко на улице в центре города. Первый выстрел был сделан в воздух, остальные — по ногам Карпенко.
Затем фигурант приставил к голове мужчины пистолет и нажал на спусковой крючок, однако выстрела не последовало.
Пострадавший получил огнестрельное ранение, ему оказали медицинскую помощь.
Стрелок скрылся с места происшествия, но был задержан. Ему, помимо покушения на убийство, также вменяли незаконный оборот оружия и хулиганство.
