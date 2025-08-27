Школьник бесследно пропал после поездки с незнакомцем на BlaBlaCar в Подмосковье

17-летний школьник пропал после поездки с незнакомцем на машине сервиса BlaBlaCar. Предполагается, что подростка могли обмануть украинские мошенники.
Согласно информации Telegram-канала Shot, похищенного зовут Никита, он живет в подмосковном городе Солнечногорске вместе с родителями. В минувший понедельник его школа организовала репетицию к 1 сентября. После мероприятия он на такси довез девушку до дома и вернулся в свою квартиру.
Однако спустя пару минут он взял паспорт и рюкзак и ушел из дома, сказав, что торопится.
Впоследствии выяснилось, что юноша уехал в Ростовскую область с помощью сервиса BlaBlaCar. Водитель, который вез Никиту, говорит, что высадил его в Аксае. При этом подросток сказал шоферу, что едет к родственникам. Однако, по словам родителей, в регионе у него нет близких.
Последней с ним в понедельник говорила его девушка. По ее словам, разговор прерывался, потому что ему звонили по второй линии, а сама связь была плохой. Позже телефон стал недоступен. Никита обещал своей девушке погулять в шесть вечера, но на связь больше не вышел. Сейчас юношу ищут полицейские и волонтеры.
В июне 21-летняя Варвара из Кстова пропала после того, как сказала мужу, что ей нужно отъехать в университет. В этот же день ее матери написали предполагаемые похитители, угрожавшие увезти девушку в сексуальное рабство в Египет, если не получат за нее выкуп в размере двух миллионов рублей. Затем пришло сообщение о том, что похитители «приняли решение убить» ее, предварительно ампутировав ей конечности. Помимо фотографий близким прислали видео, на котором заплаканная Варвара умоляет отправить деньги похитителям.