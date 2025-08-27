Школьник бесследно пропал после поездки с незнакомцем на BlaBlaCar в Подмосковье

В июне 21-летняя Варвара из Кстова пропала после того, как сказала мужу, что ей нужно отъехать в университет. В этот же день ее матери написали предполагаемые похитители, угрожавшие увезти девушку в сексуальное рабство в Египет, если не получат за нее выкуп в размере двух миллионов рублей. Затем пришло сообщение о том, что похитители «приняли решение убить» ее, предварительно ампутировав ей конечности. Помимо фотографий близким прислали видео, на котором заплаканная Варвара умоляет отправить деньги похитителям.