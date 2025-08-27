Ричмонд
После избиения трубой чиновник из Пензенской области находится в больнице

Следователи СК подключились к проверке по факту избиения главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо.

В среду в пресс-службе регионального ведомства отметили, что проверка проводится по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

По предварительным данным следствия, все случилось на улице Белинская в городе Каменка: 41-летний мужчина нанес должностному лицу удар металлическим предметом (трубой).

— Пострадавший находится в медицинском учреждении и ему оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Напомним, что свою проверку по факту инцидента начало и МВД. По словам родственников мужчины, чиновник, якобы, дал пощечину ребенку, а сам конфликт начался из-за бани.