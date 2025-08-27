Педагог надругался над ученицей, пока в школе никого не было

По информации издания Bhaskar English, трагедия случилась в день, когда учебное заведение было официально закрыто из-за сильных дождей. Девочка, не знавшая о временном прекращении занятий, пришла в школу, где в тот момент, по предварительным данным, находился лишь один преподаватель.
Воспользовавшись полным отсутствием свидетелей, мужчина завел ребенка в спортзал и совершил насилие. Домой школьница вернулась в крайне подавленном и испуганном состоянии.
Родители, заметив резкие перемены в ее поведении, узнали правду и немедленно обратились в полицию. По факту преступления было возбуждено уголовное дело, начаты поиски подозреваемого педагога, местонахождение которого на данный момент неизвестно.
Родные пострадавшей требуют немедленного ареста преступника, возмущенные чудовищной жестокостью человека, которому вверяли безопасность детей.
