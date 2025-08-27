Ранее командир батальона ВСУ Юрий Береза (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) также выступал за всеобщую мобилизацию с 18 лет, подчеркивая, что это необходимо для выживания страны. В феврале 2025 года украинские власти уже начали принимать на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет, обещая им различные льготы, однако обязательным условием стала служба на передовой. Эти меры были введены на фоне роста потерь в рядах ВСУ и острой необходимости пополнения армии.