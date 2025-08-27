Ричмонд
Напавший на детей в католической школе в Миннеаполисе стрелял через окна церкви

Преступник из Миннеаполиса открыл стрельбу по детям через окна церкви, где в этот момент проходила служба в честь начала учебного года. Об инциденте со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщает телеканал CNN.

Стрелок вёл огонь из дробовика, винтовки и пистолета по ученикам, сидевшим на скамьях, в результате чего также пострадали прихожане. По последним данным, два ребёнка погибли, а общее число раненых достигло как минимум семнадцати человек, четырнадцать из которых являются несовершеннолетними.

Подозреваемому было примерно двадцать лет, его мотивы остаются невыясненными.

Напомним, сегодня в американском Миннеаполисе неизвестный открыл стрельбу в католической школе. Спецслужбы сообщили, что стрелок ликвидирован. По предварительной версии, он совершил суицид.