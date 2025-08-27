Напавший на детей в католической школе в Миннеаполисе стрелял через окна церкви

Стрелок вёл огонь из дробовика, винтовки и пистолета по ученикам, сидевшим на скамьях, в результате чего также пострадали прихожане. По последним данным, два ребёнка погибли, а общее число раненых достигло как минимум семнадцати человек, четырнадцать из которых являются несовершеннолетними.