Приставы хотят оставить Ходорковского* без земельного участка

«В Мещанский районный суд города Москвы поступил иск начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому М. Б. об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц», — заявили в суде. Информацию приводит РИА Новости. Сообщается, что также данный земельный участок зарегистрирован на некого Дубова В. М.