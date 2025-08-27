Приставы хотят оставить Ходорковского* без земельного участка

Участок Ходорковского* зарегистрирован на Владимира Дубова, сообщили в суде.
У бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен в перечень иностранных агентов на территории РФ) могут изъять земельный участок, который зарегистрирован на другого человека. Информацию сообщил Мещанский суд Москвы.
«В Мещанский районный суд города Москвы поступил иск начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому М. Б. об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц», — заявили в суде. Информацию приводит РИА Новости. Сообщается, что также данный земельный участок зарегистрирован на некого Дубова В. М.
Отмечается, что заявитель запросил взыскать данный земельный участок в доход государства. Сам иск еще не принят к производству.
Ранее аналогичные судебные споры по изъятию земельных участков в доход государства уже происходили. Ранее индивидуальный предприниматель Андрей Жданов оспаривал отказ Росимущества в передаче ему участка в деревне Софроны из-за выявленных нарушений при его использовании.
*внесен в перечень иностранных агентов на территории РФ.