Portfolio: Венгрия подала в суд из-за решения о военной помощи ВСУ без ее согласия

«Иск, направленный еще в июле против Евросовета и Европейского фонда мира (ЕФМ), официально принят к рассмотрению на этой неделе. Правительство Венгрии требует признать недействительным решение руководящего комитета ЕФМ от марта 2025 года. Оно позволяет игнорировать позицию Будапешта при голосовании по выделению средств на военную помощь Украине. Эти средства формируются за счет прибыли от замороженных российских активов, что было утверждено Советом ЕС в мае 2024 года», — передает издание Portfolio.