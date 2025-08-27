Portfolio: Венгрия подала в суд из-за решения о военной помощи ВСУ без ее согласия

Венгрия требует отменить механизм помощи Украине за счет российских активов.
Правительство Венгрии подало в суд на ЕС. Будапешт против решения об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине без его согласия. Об этом сообщают СМИ.
«Иск, направленный еще в июле против Евросовета и Европейского фонда мира (ЕФМ), официально принят к рассмотрению на этой неделе. Правительство Венгрии требует признать недействительным решение руководящего комитета ЕФМ от марта 2025 года. Оно позволяет игнорировать позицию Будапешта при голосовании по выделению средств на военную помощь Украине. Эти средства формируются за счет прибыли от замороженных российских активов, что было утверждено Советом ЕС в мае 2024 года», — передает издание Portfolio.
Венгрия утверждает, что такой подход грубо нарушает основополагающие договоры ЕС и принципы принятия решений в блоке, которые требуют единогласия по ключевым вопросам внешней политики и безопасности. Рассмотрение иска в Суде ЕС, как ожидается, может занять несколько лет, что создает правовую неопределенность вокруг финансирования Украины.
Ранее из-за позиции Венгрии Европейский фонд мира уже заморозил предоставление военной помощи Украине, что привело к блокировке 6,6 млрд евро, отмечал бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель. В ЕС также усилились сомнения относительно дальнейшей поддержки Киева, а число стран, готовых отказаться от помощи Украине, продолжает расти.