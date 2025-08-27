Ричмонд
Раскрыты неожиданные детали расследования диверсии на «Северных потоках»

Немецким следователям, предположительно, удалось установить личности всех диверсантов, участвовавших в подрыве «Северных потоков».

Немецким следователям, предположительно, удалось установить личности всех диверсантов, участвовавших в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщает Die Zeit совместно с Süddeutsche Zeitung и ARD.

По данным журналистов, яхта Andromeda — 15-метровый парусник Bavaria Cruiser 50, на борту которого найдены ДНК, отпечатки пальцев и следы взрывчатки (октоген, гексоген), совпадающие с остатками взрывного устройства.

В диверсии подозревается группа из семи украинцев: 4 водолаза, специалист по взрывчатке, шкипер и координатор. Диверсанты использовали подлинные украинские паспорта с подставными именами.

Один из подозреваемых, инструктор по дайвингу из Киева, скрылся в Польше в 2024 году при помощи украинского военного атташе. Второй — военный, который обучался в Германии и погиб в бою в 2024 году.

40-летняя дайверша Валерия является рекордсменкой Украины по глубоководным погружениям. Она поддерживала операцию, несмотря на сомнения других, сообщают СМИ.

Еще один участник подрыва газопроводов — шкипер из Одессы, опытный моряк с международным стажем, использовавший имена «Михаил Попов» и «Юрий Котенко».

Камеры также зафиксировали перевозивший украинцев автомобиль. Установлены маршруты и личности.

Следствие указывает на вероятную поддержку высокопоставленных структур в Киеве, поскольку использовались подлинные документы.

Ранее сообщалось, что один из подозреваемых в совершении диверсии задержан, некоторые скрылись в Италии.

