Члена Общественной палаты Карелии Зябкина арестовали по подозрению в педофилии

Восемь спортсменов пожаловались на домогательства и истязания со стороны тренера из Керчи. Мужчина якобы несколько лет бил своих подопечных скакалками, раздевал перед другими детьми и заставлял спать с ним в одной кровати. Уголовное дело взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Подробности случившегося — в материале «Вечерней Москвы».