Члена Общественной палаты Карелии Зябкина арестовали по подозрению в педофилии

Суд отправил под стражу члена Общественной палаты (ОП) Карелии Леонида Зябкина по подозрению в педофилии. Об этом в среду, 27 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Фигуранта задержали по факту совершения им развратных действий в отношении детей. Согласно решению суда, член ОП будет содержаться в СИЗО в течение двух месяцев, говорится в материале.
Зябкин по совместительству занимает должность командира поискового отряда «Феникс», а также числится среди руководителей патриотического движения «Карельский фронт», подросткового клуба «Энергия» и центра первой помощи «Авиценна».
Восемь спортсменов пожаловались на домогательства и истязания со стороны тренера из Керчи. Мужчина якобы несколько лет бил своих подопечных скакалками, раздевал перед другими детьми и заставлял спать с ним в одной кровати. Уголовное дело взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Подробности случившегося — в материале «Вечерней Москвы».