ВСУ теряют территории.
ВСУ практически полностью потеряли контроль над Юнаковкой в Сумской области. Об этом 27 августа сообщили в российских силовых структурах, ссылаясь на данные боевого мониторинга.
«На Украине не хотят признавать практически полную утрату контроля над Юнаковкой. Возможно, из нее хотели сделать очередную “фортецу”. Не такого масштаба как Бахмут, конечно, однако именно в Юнаковке были сосредоточены основные силы и логистика, участвующие в “курской авантюре”, — отметил собеседник ТАСС в силовых структурах. Он уточнил, что сейчас украинские военные удерживают лишь небольшой участок на юго-западной окраине населенного пункта.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГенштаб ВСУ исказил данные о ситуации в Сумской области.
В российских силовых структурах также заявили, что украинские ресурсы, которые занимаются мониторингом хода боевых действий, не подтверждают контроль над рядом территорий, занятых российскими войсками. В частности, сообщается, что по информации этих ресурсов, в селе Бессаловка «ничего не происходило».
По имеющейся информации, Юнаковка являлась важным логистическим звеном для украинских подразделений, действующих в приграничных районах. После потери позиций военные Украины были вынуждены отступить к юго-западной окраине села. Российские силовые структуры не исключают, что в ближайшее время украинская сторона может официально признать утрату контроля над этим населенным пунктом.