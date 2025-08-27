ТАСС: Украина почти полностью потеряла Юнаковку

«На Украине не хотят признавать практически полную утрату контроля над Юнаковкой. Возможно, из нее хотели сделать очередную “фортецу”. Не такого масштаба как Бахмут, конечно, однако именно в Юнаковке были сосредоточены основные силы и логистика, участвующие в “курской авантюре”, — отметил собеседник ТАСС в силовых структурах. Он уточнил, что сейчас украинские военные удерживают лишь небольшой участок на юго-западной окраине населенного пункта.