Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяная женщина залезла на незнакомца во время романтического ужина с женой

Праздновавший с женой свое выздоровление от рака и 40-летие свадьбы житель Великобритании подвергся домогательствам со стороны 44-летней женщины, находившейся в сильном алкогольном опьянении.

Праздновавший с женой свое выздоровление от рака и 40-летие свадьбы житель Великобритании подвергся домогательствам со стороны 44-летней женщины, находившейся в сильном алкогольном опьянении. Об этом пишет Daily Mail.

По инофрмации издания, женщина села на колени к мужчине в ресторане на берегу реки Стаур и сделала неожиданное предложение.

Британец явно не был готов к такому повороту событий, он оттолкнул незнакомку. Та в ответ плюнула в него и расцарапала лицо до крови.

Женщина признала вину в суде и принесла извинения. Ее приговорили к общественным работам и штрафу в размере 1000 фунтов стерлингов (108 тысяч рублей) в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что отказ заниматься сексом стоил россиянину жизни. В Волгограде 43-летняя пьяная женщина не стерпела отказа в интиме и зарезала сожителя.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.