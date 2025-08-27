Пьяная женщина залезла на незнакомца во время романтического ужина с женой

Праздновавший с женой свое выздоровление от рака и 40-летие свадьбы житель Великобритании подвергся домогательствам со стороны 44-летней женщины, находившейся в сильном алкогольном опьянении. Об этом пишет Daily Mail.
По инофрмации издания, женщина села на колени к мужчине в ресторане на берегу реки Стаур и сделала неожиданное предложение.
Британец явно не был готов к такому повороту событий, он оттолкнул незнакомку. Та в ответ плюнула в него и расцарапала лицо до крови.
Женщина признала вину в суде и принесла извинения. Ее приговорили к общественным работам и штрафу в размере 1000 фунтов стерлингов (108 тысяч рублей) в качестве компенсации.
Ранее сообщалось, что отказ заниматься сексом стоил россиянину жизни. В Волгограде 43-летняя пьяная женщина не стерпела отказа в интиме и зарезала сожителя.
