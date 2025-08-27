Ричмонд
В Городокском районе пострадал велосипедист

В результате 42-летний велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения.

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе в ДТП пострадал велосипедист, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Витебского облисполкома.

Авария произошла вечером 27 августа в д. Заречье на ул. Центральной. По предварительной информации, 86-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, совершил наезд на внезапно выехавшего на проезжую часть велосипедиста. В результате 42-летний велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 м от ее правого края. -0-